8 Июля 2022 17:50

Когда, где и во сколько смотреть матч Елены Рыбакиной в финале Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана сообщила, где можно посмотреть выступление Елены Рыбакиной в финале Уимблдона. Об этом передает МИА «Казинформ».

Финальная встреча начнется 9 июля в 19:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале «Setanta Kazakhstan».

Как сообщалось ранее, лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (23-я ракетка рейтинга WTA) вышла в финал Уимблдона, одержав победу над экс-первой ракетой мира румынкой Симоной Халеп (18-я позиция WTA). Казахстанка выиграла у румынки в двух сетах (6:3, 6:3) и пробилась к решающему матчу, в котором встретится со второй ракеткой мира представительницей Туниса Онс Жабер.

Возможный трофей станет для каждой из соперниц первым в карьере на турнирах «Большого Шлема», так что борьба ожидается нешуточная. На пути к финалу Елена проиграла всего один сет - в четвертьфинале Айле Томлянович, а Жабер сыграла два трехсетовых поединка – против чешки Марии Боузуковой (1/4 финала) и вчера с немкой Татьяной Мария.

Елена и Онс трижды встречались друг с другом на корте. Все матчи состоялись на хардовом покрытии. Казахстанка отметилась одной победой в 2019 году на турнире серии WTA в китайском Ухане (6:1, 6:7 (3:7), 6:2), у ее соперницы две победы – в 2021 году на турнире в Дубае (7:6 (8:6), 4:6, 6:2) и в Чикаго в том же году (6:4, 3:2 (отказ).









Фото: ktf.kz