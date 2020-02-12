Когда газ придет в Северо-Казахстанскую область

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова с населением петропавловец Ерболат Есенгалиев поинтересовался, когда в регион придет газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам горожанина, в районе вокзала, например, зимой нечем дышать. Частный сектор отапливает дома углем, из-за чего стоит смог и неприятный запах.

К. Аксакалов сразу подчеркнул, что газификация севера Казахстана – процесс не быстрый. Пока область третья в очереди на подведение газа.

«Есть план газификации. В прошлом году газ пришел в Нур-Султан. Вторая очередь – это Нур-Султан - Кокшетау и третья очередь – Кокшетау - Петропавловск. В прошлом году, когда приезжал Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, мы попросили этот вопрос ускорить. Сейчас вопрос рассматривается на уровне Правительства, изыскиваются средства», - ответил аким области.

О том, что северному региону, особенно в селах, нужен газ, недавно говорил и руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев. Некоторые врачи, не выдерживая зимней погоды и некомфортных бытовых условий, уезжают из области.