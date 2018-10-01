Когда фильм-участник Каннского фестиваля выйдет в отечественный прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стала известна дата выхода в прокат фильма казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы все-таки увидят фильм «Ласковое безразличие мира» на экранах кинотеатров.

«Картина выйдет в казахстанский прокат 22 ноября в линейке казахстанских релизов. Зритель сможет увидеть фильм в пяти городах страны - Алматы, Астане, Шымкенте, Атырау и Караганде. «Ласковое безразличие мира» - первый фильм Адильхана Ержанова как режиссера, который выйдет в казахстанский прокат. Его предыдущие работы не показывались на широком экране, но стабильно получали награды на международных кинофестивалях», - сообщили в компании-прокатчике.

Мировая премьера картины «Ласковое безразличие мира» (режиссер Адильхан Ержанов, оператор - Айдар Шарипов) состоялась на 71-м Каннском кинофестивале, где фильм участвовал в одной из программ «Особый взгляд». Позже на международном фестивале мусульманского кино в Казани этого года выиграл гран-при, как «Лучший игровой полнометражный фильм», а игру актера Куандыка Дюсембаева отметили в номинации «Лучшая мужская роль». Фестиваль во Франции «Festival paysages de cineastes» отметил фильм специальным призом.

Казахстанцам впервые показали эту картину на Almaty film festival. Показ вызвал ажиотаж у алматинской публики, а жюри кинофестиваля присудило специальный приз за операторское искусство и за работу художника-постановщика.



Фильм «Ласковое безразличие мира» рассказывает о двух влюбленных, которые попадают из аула в город и сталкиваются с новым, жестоким миром. Сопротивляясь с законами мегаполиса, молодые люди пытаются сохранить чистоту и невинность первых настоящих чувств.

«Это фильм о любви. В отличие от предыдущих моих работ, которые были о тьме, я изначально планировал сделать светлый и красочный фильм. Российский оператор Айдар Шарипов бесплатно работал со мной, потому что ему нравятся мои работы. «Ласковое безразличие мира» основано, по сути, на нашем фольклоре. Рассказанная история любви ничем не отличается от истории Козы Корпеш - Баян Сулу. Мне очень отрадно, что моя картина выйдет к широкому казахстанскому зрителю, это новый опыт для нас», - поделился Адильхан Ержанов.