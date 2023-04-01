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    08:29, 01 Апрель 2023 | GMT +6

    Когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 1 апреля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) проведет финальный матч на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ее соперницей будет представительница Чехии Петра Квитова (12-е место). Матч начнется в 23:00 по астанинскому времени.

    Напомним, по ходу турнира Елена Рыбакина обыграла россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3, бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3, итальянку Мартину Тревизан (24-е место) — 6:3, 6:0 и американку Джессику Пегулу (3-е место) — 7:6, 6:4.

    Победительница турнира в Майами заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

    Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году.
    Фото: sports.kz

    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис Главная для mail.ru
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