Когда достроят фармзавод в Кордайском районе, ответил Алексей Цой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал предварительные сроки завершения строительства биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завод строится акиматом Жамбылской области. Владельцем является Министерство образования. Даже сама QazVac не наша, мы только потребители. Мы закупаем отечественную вакцину у Министерства образования. Но идет все по плану. Мы недавно встречались с акиматом области, на данный момент они уже завершают инсталляцию оборудования. Технологи проводят валидацию оборудования, после этого процесса запускается механизм аккредитации на международный стандарт. Как только запустят производство, начинается система получения международного качества товара. Это будет идти до осени. Это целый технологический процесс», - сказал Алексей Цой в интервью журналисту Нартаю Аралбайулы.

Напомним, в июне этого года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в поселке городского типа Гвардейском Кордайского района.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.