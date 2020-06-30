Когда центральные банки смогут внедрить цифровые валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цифровизация валюты обрела новую актуальность за последнее время благодаря блокчейн-технологиям. В мае этого года советник Президента РК Багдат Мусин предложил внедрить блокчейн-технологии и цифровое тенге для борьбы с коррупцией и сохранения прозрачности распределения средств государственного бюджета. О планах и стратегиях работы с цифровыми валютами центральных банков Казахстана, России и Китая эксперты рассказали в рамках Online Astana Finance Day 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июне этого года Казахстан принял Концепцию развития Blockchain и цифровых технологий. По словам вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Асхата Оразбека, за 2019 год майнинговые проекты Казахстана привлекли 82,6 млн тенге инвестиций. На 2020 год сумма увеличилась еще на 80 млн тенге.

Национальный банк Казахстана сейчас находится на стадии анализа возможности внедрения цифрового тенге. Как отметил советник председателя Нацбанка РК Бинур Жаленов, для Казахстана технологическое решение CBDC вторично, главное - это обеспечение инфляционного таргетирования и сохранение финансовой стабильности на рынке, критически важно, чтобы дизайн системы коррелировался с целями кредитно-денежной политики страны.

МФЦА в лице директора по развитию Кайрата Калиева выступил с готовностью поддержки апробации и формированию нормативно-правовых основ по внедрению цифрой валюты Казахстана.

Напомним, что в Казахстане разработали концепцию хранения и обращения криптовалют. Она должна регулировать хранение, обращение виртуальных валют через специализированные площадки. Кроме того, был расширен глоссарий, предусмотренный в пактах МФЦА. Туда были добавлены определения, которые часто используются на рынке криптовалют, такие как виртуальные валюты, их классификация, смарт-контракты, цифровые кошельки и другие.

В Российской Федерации цифровой рубль как экономическая стратегия государства в настоящий момент не рассматривается. Стейблкоин Потанина, обеспеченный палладием, уже сегодня хорошо и качественно апробируется в рамках песочницы Центрального банка России.

«Ожидается, что осенью будет принят закон о цифровых финансовых активах, где вся система государственного регулирования будет построена на основе полного контроля над новыми платформами именно со стороны Центрального банка Российской Федерации, что во многом поможет обеспечить безопасность новых инструментов», - отметила Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы в Госдуме РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты.

Профессор Майкл Сун, основатель и председатель совета директоров Carbon Blue Innovations, рассказал о том, что цифровой юань успешно используется в четырех крупных городах Китая, и говорит о готовности его ввода с технологической точки зрения, не только на государственном уровне, но и для транснациональных валютных операций.

«Осталось только дать отмашку нашим законодательным органам», - поделился профессор Сун.