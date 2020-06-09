Когда будут возобновлены свидания с осужденными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будут возобновлены свидания с осужденными и следственно арестованными? На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в связи с карантинными мероприятиями все свидания были отменены, но в то же время мы увеличили количество телефонных переговоров. Не ограничивали в передаче имущества, а также продуктов питания. Но после завершения карантинных мероприятий мы допустим всех родственников к осужденным», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением.

Однако, по словам главы МВД, пока еще рано возобновлять свидания.

«Но пока есть угроза распространения, тем более в колониях осужденные находятся близко друг от друга. Мы карантинные правила соблюдаем очень жестко, чтобы не распространилось в местах лишения свободы. Поэтому пока карантин будем держать. По рекомендации санитарных врачей мы возобновим свидания», - добавил Ерлан Тургумбаев.