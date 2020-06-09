+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 21 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда будут возобновлены свидания с осужденными

9 Июня 2020 14:55
Поделиться:
Когда будут возобновлены свидания с осужденными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будут возобновлены свидания с осужденными и следственно арестованными? На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в связи с карантинными мероприятиями все свидания были отменены, но в то же время мы увеличили количество телефонных переговоров. Не ограничивали в передаче имущества, а также продуктов питания. Но после завершения карантинных мероприятий мы допустим всех родственников к осужденным», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением.

Однако, по словам главы МВД, пока еще рано возобновлять свидания.

«Но пока есть угроза распространения, тем более в колониях осужденные находятся близко друг от друга. Мы карантинные правила соблюдаем очень жестко, чтобы не распространилось в местах лишения свободы. Поэтому пока карантин будем держать. По рекомендации санитарных врачей мы возобновим свидания», - добавил Ерлан Тургумбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Права человека, МВД РК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив