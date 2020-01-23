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Когда будут решены вопросы снабжения электричеством в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будут полностью решены проблемы с перетоком смешанных источников энергии в Мангистауской области, рассказал заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК Абай Шангитбаев в ходе презентации законопроекта по вопросам улучшения бизнес-климата в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По национальным электрическим сетям я хочу вам доложить, что управления национальными электрическими сетями осуществляется акционерным обществом КEGOC. Надежная схема разработана. Она контролируется», - сказал Абай Шангитбаев, отвечая на вопросы депутатов.
Представитель Минэнерго добавил, что централизованное диспетчерское управление обеспечивает надежное электроснабжение потребителей РК по национальным сетям.
«Что касается Мангистау, да, западный регион у нас немного работает изолированно от единой энергосистемы. Там исторически сложилось, что он связан с электрическими сетями сопредельных государств, в частности, с Россией. Были проблемы в Мангистау по перетоку смешанных источников со стороны Атырау и ЗКО, но этот вопрос тоже решается. В инвестиционной программе АО КEGOC заложены мероприятия по строительству линии в 220 киловольт «Уральск-Тенгиз» с заходом на подстанцию Бейнеу. Этот проект будет реализован до 2023 года, и все проблемы будут решены», - подчеркнул Абай Шангитбаев.
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