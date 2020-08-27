Когда будут приняты единые санитарные требования по учебному процессу в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова пояснила, почему нет единых санитарных требований по учебному процессу в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санитарные требования согласовываются с министерством образования и будут зарегистрированы сегодня-завтра. Они пока не утверждены, потому что есть требования и определенный порядок. При этом проект документа имеется во всех территориальных департаментах», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы на брифинге в СЦК.

Главный санврач напомнила об основных требованиях в организациях образования.

«Это санитарный режим, наличие определенного запаса дезинфицирующих средств, наличие антисептиков на каждом этаже и перед каждым кабинетом образовательного учреждения, условия уборки и дезинфекции», - подчеркнула она.







