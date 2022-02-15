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Когда будут пересмотрены ставки утильсбора в РК

15 Февраля 2022 14:12
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Когда будут пересмотрены ставки утильсбора в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил когда будут пересмотрены ставки утильсбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принято решение о приостановке взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Работу по пересмотру ставок завершим совместно с МИИР до конца месяца», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства заявил, что ставки по утильсбору будут уменьшены.

«Продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озер. Пересматриваются ставки утилизационного сбора с автотранспорта и сельхозтехники в сторону существенного их уменьшения», - сказал Алихан Смаилов.



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#Правительство РК   #Экология   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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