Когда будут пересмотрены ставки утильсбора в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве отметили, что администрирование РОП передано АО «Жасыл даму».

В своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента РК 11 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП».

В рамках исполнения данного поручения 18 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

В этой связи оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена.

На сегодняшний день соответствующими уполномоченными органами принимаются меры по передаче активов в государственную собственность, представлению заключений уполномоченных органов, передаче на баланс АО «Жасыл даму», перерегистрации акционерного общества в органах юстиции и так далее.

Стоит отметить, что акционерное общество является организацией, полностью подведомственной Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора согласно поручению Главы государства РК. Данные ставки будут рассмотрены и утверждены до конца февраля текущего года. Информация о результатах работы группы будет размещена на интернет-ресурсе Минэкологии.

До указанного времени утилизационный сбор оплачивается по действующим ставкам оператору АО «Жасыл Даму».