Когда будут озвучены конечные результаты третьей фазы испытаний QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранее разработчики казахстанской вакцины сообщали, что третья фаза испытаний отечественной вакцины будет завершена 9 июля. В связи с этим в Министерстве здравоохранения сообщили, когда будут озвучены конечные результаты третьей фазы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле истекает шестимесячный срок с начала третьей фазы испытаний. Этот срок будет в середине июля. Соответственно, после чего будут оформляться соответствующие отчеты по третьей фазе клинических испытаний и передаваться в центр экспертизы лекарственных средств. Конечные сроки зависят от того, когда разработчики внесут полные подробные отчеты в Наццентр экспертизы лекарственных средств», - ответил Марат Шоранов.

Как сообщалось ранее, в 48,3% случаев ПЦР-скрининга практически во всех городах и областях страны обнаружен дельта-штамм коронавирусной инфекции.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.