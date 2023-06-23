Когда будут обнародованы списки обладателей образовательных грантов 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования МНВО РК.

Около 218 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75% абитуриентов сдали на казахском языке, 25% – на русском, менее 0,1% – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137.

«Завершилась пятая неделя ЕНТ. На этой неделе свою работу начали приемные комиссии вузов, которые будут принимать документы для зачисления в вуз до 25 августа. Также начались специальные экзамены, обязательные для абитуриентов, которые собираются поступать на «Педагогические науки» и «Здравоохранение». Вузы до 7 июля будут принимать заявления для участия в творческих экзаменах, сами экзамены пройдут до с 8 по 15 июля. А прием документов на конкурс грантов будет осуществляться после завершения ЕНТ, с 13 по 20 июля. До 10 августа будут опубликованы списки обладателей государственный образовательных грантов», - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для для поступающих с особыми образовательными потребностями за пять недель 606 раз абитуриенты с ООП приняло участие в ЕНТ.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 290 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.