Когда будут готовы списки людей, подлежащих реабилитации в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, рассказал, когда Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий составит конкретные списки с фамилиями лиц, подлежащих реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь мы не должны ставить конкретные сроки и говорить о том, что в течение месяца или в течение трех месяцев определенное количество человек или фамилий должны быть включены в те или иные документы, и должны быть приняты определённые нормативные или правовые акты», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По его словам, все будет зависеть от работы рабочих групп.

«Это зависит от того, как будут работать наши коллеги, члены рабочих групп. Мы полагаем, что в течение года соответствующие конкретные списки и фамилии будут готовы», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий.

«Будут разработаны законопроекты о полной реабилитации жертв политических репрессий и о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов. Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширенный перечень лиц, имеющих право на реабилитацию», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.