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    12:09, 22 Август 2023 | GMT +6

    Когда будет звенеть последний звонок в школах Казахстана - 25 или 31 мая

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что вскоре будет принято решение о продлении учебного года до 31 мая в школах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эксперты уже завершили обсуждение. Были разные мнения, есть, кто за 34, кто за 36 недель. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны. Сегодня мы уже близки к принятию решения, скоро вы его услышите. Мы подошли к этому как требуется - выслушать, обратить внимание и уважать каждое мнение, которое было высказано со стороны наших экспертов. Чуть-чуть терпения, и вы услышите», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

    В августе прошлого года в Казахстане был продлен учебный год в школах до 31 мая. Продолжительность обучения составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - во 2-11 классах.

    Ранее министр объяснял, что при переносе последнего звонка на 25 мая, придется вернуть шестидневную неделю. Также он сказал, что любое решение должно приниматься в интересах детей.


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