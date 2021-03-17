Когда будет закуплен препарат для пациентов после трансплантации органов - ответ «СК-Фармация»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член правления ТОО «СК-Фармация» Гульнара Омарова прокомментировала вопрос журналиста о том, когда будет закуплен препарат «Сандимун Неорал» для пациентов после трансплатанции органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Более 300 пациентов после трансплантации остались без препарата «Сандимун Неорал» из-за того, что был закуплен аналог. Минздрав пообещал исправить ошибку и экстренно закупить необходимый препарат. Почему произошла такая ошибка? Как быть пациентам, у которых уже иссякли запасы? И есть ли сроки, когда у пациентов будет заветный препарат?» - прозвучал вопрос журналиста в ходе онлайн пресс-конференции.
Член правления ТОО «СК-Фармация» Гульнара Омарова заверила, что этот вопрос держится на особом контроле.
«Остро стоит этот вопрос на повестке дня в Министерстве здравоохранения. Руководством уполномоченного органа на особом контроле держится этот вопрос и решение. Имеется несколько вариантов решения данного вопроса. Надеемся, что в ближайшее время будет решен вопрос. Дополнительную информацию по срокам через СМИ сообщим», - сказала Гульнара Омарова.
«Сейчас ответить по конкретной дате поступления «Сандимуна» не могу. К сожалению, не могу сказать дату. Пока не владею информацией. Вопрос стоит на особом контроле Минздрава и отрабатывается буквально ежедневно», - добавила член правления ТОО «СК-Фармация» Гульнара Омарова.
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