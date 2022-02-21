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Когда будет сформирован реестр пострадавших от мародеров субъектов в РК

21 Февраля 2022 12:54
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Когда будет сформирован реестр пострадавших от мародеров субъектов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил механизм формирования реестра пострадавших от мародеров субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«27 января текущего года Министерством национальной экономики утверждены Правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (далее – Правила). Согласно Правилам местные исполнительные органы на основании решения региональной комиссии формируют региональный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), пострадавших в результате беспорядков (далее – региональный реестр), с указанием перечня таких субъектов, сумм, подлежащих возмещению, а также категории субъектов предпринимательства», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, сформированный местными исполнительными органами региональный реестр с приложением подтверждающих документов (решения региональных комиссий, акты оценки и иные документы, на которых региональная комиссия основывала свое решение по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков) направляется в Министерство для формирования общего реестра субъектов МСП, пострадавших от массовых беспорядков, и сумм причиненного им ущерба, а также в НПП «Атамекен».

«Таким образом, общий реестр пострадавших субъектов будет сформирован Министерством после предоставления местными исполнительными органами соответствующих документов. На заседании Республиканской бюджетной комиссии (от 4 февраля 2022 года 3) концептуально поддержаны расчеты по расходам на возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса в отдельных регионах. Правительством осуществляется работа по выделению средств из резерва в виде целевых трансфертов акиматам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и городов Алматы, Шымкента на прямые выплаты пострадавшим», - заключил Премьер.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от действий мародеров субъекты бизнеса могут не выплачивать кредитные платежи в течение трех месяцев.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Бизнес   #Экономика   #Алихан Смаилов   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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