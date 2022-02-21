Когда будет сформирован реестр пострадавших от мародеров субъектов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил механизм формирования реестра пострадавших от мародеров субъектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 января текущего года Министерством национальной экономики утверждены Правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года (далее – Правила). Согласно Правилам местные исполнительные органы на основании решения региональной комиссии формируют региональный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), пострадавших в результате беспорядков (далее – региональный реестр), с указанием перечня таких субъектов, сумм, подлежащих возмещению, а также категории субъектов предпринимательства», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, сформированный местными исполнительными органами региональный реестр с приложением подтверждающих документов (решения региональных комиссий, акты оценки и иные документы, на которых региональная комиссия основывала свое решение по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков) направляется в Министерство для формирования общего реестра субъектов МСП, пострадавших от массовых беспорядков, и сумм причиненного им ущерба, а также в НПП «Атамекен».

«Таким образом, общий реестр пострадавших субъектов будет сформирован Министерством после предоставления местными исполнительными органами соответствующих документов. На заседании Республиканской бюджетной комиссии (от 4 февраля 2022 года 3) концептуально поддержаны расчеты по расходам на возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего бизнеса в отдельных регионах. Правительством осуществляется работа по выделению средств из резерва в виде целевых трансфертов акиматам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и городов Алматы, Шымкента на прямые выплаты пострадавшим», - заключил Премьер.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от действий мародеров субъекты бизнеса могут не выплачивать кредитные платежи в течение трех месяцев.