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    12:59, 23 Март 2022 | GMT +6

    Когда будет проведен аукцион по недропользованию в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будет проведен аукцион по программе управления государственным фондом недр, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают в ведомстве, в 2022 году в программу управления государственным фондом недр включено 60 участков для проведения аукциона и 15 участков по прямым переговорам с Национальными компаниями.

    «Проведение аукциона согласно действующему законодательству осуществляется в период не менее четырех месяцев, из которых, два месяца занимает изучение геологической информации потенциальными участниками аукциона», - пояснили в Минэнерго.

    В ведомстве сообщили, что данный аукцион будет проведен до конца июля текущего года.

    Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы Государства Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.



    Теги:
    Правительство Геология Минэнерго РК Экономика
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