Когда будет проведен аукцион по недропользованию в РК
Как отмечают в ведомстве, в 2022 году в программу управления государственным фондом недр включено 60 участков для проведения аукциона и 15 участков по прямым переговорам с Национальными компаниями.
«Проведение аукциона согласно действующему законодательству осуществляется в период не менее четырех месяцев, из которых, два месяца занимает изучение геологической информации потенциальными участниками аукциона», - пояснили в Минэнерго.
В ведомстве сообщили, что данный аукцион будет проведен до конца июля текущего года.
Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы Государства Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.