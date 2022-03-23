Когда будет проведен аукцион по недропользованию в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда будет проведен аукцион по программе управления государственным фондом недр, сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, в 2022 году в программу управления государственным фондом недр включено 60 участков для проведения аукциона и 15 участков по прямым переговорам с Национальными компаниями.

«Проведение аукциона согласно действующему законодательству осуществляется в период не менее четырех месяцев, из которых, два месяца занимает изучение геологической информации потенциальными участниками аукциона», - пояснили в Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что данный аукцион будет проведен до конца июля текущего года.

Ранее сообщалось, что во исполнение поручения Главы Государства Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли.



