НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Когда будет объявлена категория осужденных, подпадающих под амнистию в Казахстане. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время проект амнистии есть, рабочая группа обсуждает категорию осужденных, которые подпадают под амнистию. Работа еще не закончена и поэтому преждевременно еще говорить о категории лиц, которые подпадают под амнистию. Только после Указа Главы государства это будет объявлено в средствах массовой информации», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Ранее сообщалось, что в честь 30-летия Независимости страны в Казахстане проведут амнистию осужденных за нетяжкие преступления.



