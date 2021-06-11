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    14:21, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Когда будет объявлена категория осужденных, подпадающих под амнистию в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Когда будет объявлена категория осужденных, подпадающих под амнистию в Казахстане. На этот вопрос ответил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время проект амнистии есть, рабочая группа обсуждает категорию осужденных, которые подпадают под амнистию. Работа еще не закончена и поэтому преждевременно еще говорить о категории лиц, которые подпадают под амнистию. Только после Указа Главы государства это будет объявлено в средствах массовой информации», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Ранее сообщалось, что в честь 30-летия Независимости страны в Казахстане проведут амнистию осужденных за нетяжкие преступления.



    Теги:
    МВД РК Закон и право 30 лет Независимости
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