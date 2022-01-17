Когда будет избран новый глава НПП РК «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правление НПП РК «Атамекен» сделало обращение в связи с тем, что Тимур Кулибаев покинул пост Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацпалаты.

«Сегодня по собственному желанию прекращены полномочия Тимура Аскаровича Кулибаева в должности Председателя Президиума НПП РК «Атамекен». С уважением относимся к личному решению Тимура Аскаровича и выражаем благодарность за годы совместной работы. Тимур Кулибаев стоял у истоков создания Национальной палаты предпринимателей и внес большой вклад в становление палаты как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти. Правление НПП «Атамекен» отмечает, что все действующие органы управления Национальной палаты (Президиум и Правление, региональные советы и региональные палаты), сформированные согласно нормам закона, продолжают работать.

Как отметил в своем обращении Тимур Аскарович, сделано немало, но впереди стоят новые задачи. Сейчас по поручению Главы государства Правительством совместно с НПП начата работа по возмещению ущерба бизнесу, пострадавшему от беспорядков. В фокусе внимания остается борьба с последствиями усиливающейся пандемии. Нам важно, чтобы бизнес продолжал работать без локдаунов и жестких ограничений. Предстоит большая работа по выполнению задач, поставленных Главой государства 11 января 2022 года.

Учитывая, что Председатель Президиума избирается Съездом, на очередном заседании Президиума его члены определят кандидатуру временно исполняющего обязанности Председателя.

Мы, в свою очередь, продолжим работу по укреплению выборной системы НПП «Атамекен». В 2020 году проведены выборы в региональные советы. В ближайшее время Правление НПП вынесет на обсуждение бизнес-сообщества давно назревший вопрос - порядок выборности членов отраслевых комитетов Президиума предпринимателями соответствующих отраслей.

В результате, к осени 2022 года, к очередному Съезду обновится состав делегатов Съезда и Президиума. Съезд, как высший орган управления, в рамках своих полномочий примет решение по Председателю и составу Президиума, а также по Правлению», - говорится в обращении нацпалаты.

Как сообщалось ранее, Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». На сайте НПП «Атамекен» размещено обращение Тимура Кулибаева к членам президиума НПП РК «Атамекен».