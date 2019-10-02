Когда будет газифицирована столица, рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр Махамбет Досмухамбетов рассказал, на какой стадии находится строительство газопровода «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство газопровода «Сарыарка» мы по графику должны были завершить в этом году, как вы знаете, его протяженность 1061 км. На сегодня как минимум 1050 км труб сварено, сейчас проходит их укладка. То есть, в ближайшее время, думаю, труба будет закончена», - сказал Махамбет Досмухамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

Он рассказал о некоторых деталях.

«Запроектировано 5 автоматических газовых электростанций, оборудование полностью закуплено, монтаж идет, подрядчики все работают. Чуть позже, не позднее декабря этого года, линейная часть 5 этих АГРС будет завершена», - заверил вице-министр.

Также М. Досмухамбетов сообщил о примерных сроках газификации столицы.

«Касательно газификации. Помимо линейного газопровода и АГРС, есть газораспределительные сети. За эту часть работы отвечают местные исполнительные органы, насколько я знаю, работы начаты. По Нур-Султану - первый пусковой комплекс, который содержит в себе 9 очередей газификации ТЭЦ и жилых массивов, осенью следующего года планируется завершить. Караганда идет даже чуть быстрее», - заключил спикер.

Напомним, в сентябре этого года было объявлено о начале строительства газораспределительных сетей в Нур-Султане.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов еще в апреле 2019 года заверял, что строительство газопровода будет завершено до конца года.