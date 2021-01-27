Когда будет доступна российская  вакцина «Спутник V» казахстанского производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начато производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютра и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля объем производства планируется довести до 2 млн. доз», - пояснил Марат Шоранов.

Было отмечено, что, по предварительным данным, эффективность данной вакцины – порядка 92%».

Кроме того, в текущем году планируется поставка «QazCovid-in» отечественного производства на первом этапе в объеме около 2 млн. доз.