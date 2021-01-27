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    17:20, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Когда будет доступна российская  вакцина «Спутник V» казахстанского производства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начато производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютра и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля объем производства планируется довести до 2 млн. доз», - пояснил Марат Шоранов.

    Было отмечено, что, по предварительным данным, эффективность данной вакцины – порядка 92%».

    Кроме того, в текущем году планируется поставка «QazCovid-in» отечественного производства на первом этапе в объеме около 2 млн. доз.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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