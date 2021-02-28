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    18:34, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Когда «Барыс» начнет плей-офф в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершится 13-й по счету регулярный чемпионат КХЛ. На лёд выйдут двадцать две команды, для семи из которых этот игровой день станет последним в сезоне. Отдыхает только «Йокерит», который уже сыграл все 60 матчей первой части чемпионата, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ХК «Барыс», интрига жива и в борьбе за победу в дивизионе Чернышёва. «Салават Юлаев» в последний игровой день обыграл «Авангард» и перенёс развязку на последний игровой день. «Авангарду» в игре с «Барысом» , которая началась в 17:30, достаточно набрать одно очко, чтобы в шестой раз стать победителем дивизиона. Если омичи не смогут выиграть, то всё будет в руках уфимцев. Они начнут свою игру с «Локомотивом» в 17:00, и им будет необходима только победа. «Салават Юлаев» может в третий раз выиграть дивизион Чернышёва.

    Восток

    2 марта
    «Авангард» или «Салават Юлаев» (2) — «Автомобилист» или «Барыс» (7)
    «Авангард», «Салават Юлаев» или «Металлург» (3) — «Барыс» или «Автомобилист» (6)

    3 марта

    «Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8)
    «Металлург» или «Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5)

    Перед последним днём неизвестны шесть пар первого раунда, при этом только четыре клуба не знают, в какой из дней они смогут начать серию плей-офф. На Западе 2 марта точно стартуют СКА, «Северсталь» и «Динамо» Минск, 3 марта — серия ЦСКА — «Спартак», а также «Йокерит».

    На Востоке ситуация примерно схожая: 2 марта возьмут старт «Авангард», «Автомобилист» и «Барыс», а 3 марта — серия «Ак Барс» — «Торпедо», и «Трактор».


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