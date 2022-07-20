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Когда «Астана» сыграет в Лиге конференций
20 Июля 2022 07:19

Когда «Астана» сыграет в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 21 на 22 июля «Астана» проведет первый матч против польского «Ракува» во втором отборочном раунде Лиги конференций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч «Ракув» - «Астана» пройдет в Польше. Прямая трансляция начнется в 00:50 по времени Нур-Султана, посмотреть матч можно будет на телеканале «Qazsport».

Ответный матч состоится 28 июля в Казахстане. Если «Астане» удастся выйти в третий отборочный раунд Лиги конференций, то там ее соперником будет победитель пары «Спартак» Трнава (Словакия) / «Ньютаун» (Уэльс). В своем последнем матче «Астана» в Кубке Казахстана на своем поле разгромила карагандинский «Шахтер» (5:2). «Ракув» начал новый сезон чемпионата Польши с домашней победы над «Вартой» (1:0).




Фото: www.sports.kz

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