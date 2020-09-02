Когда Алматы выйдет прежние на экономические показатели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал когда город выйдет на прежние экономические показатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопроса, когда мы выйдем на тот уровень, который у нас был до пандемии. По основным ключевым экономическим индикаторам у нас итоги 7 месяцев составляют 88,4%. Теперь задача такая, чтобы вернуть упущенное, выйти на 100% на первом этапе. Я думаю, что в оставшиеся 4 месяца, если мы будем соблюдать четко все требования карантинного и посткарантинного периодов, не будет у нас вспышки, не будет второй волны эпидемии, взрывного роста как в прошлый раз, тогда это позволит нам быстро нарастить темпы. Если также будем безответственно подходить, то вернемся к тому, что снова будем все закрывать», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Аким отметил, что город «наберет силу» со следующего года.

«Если посмотреть на налоги, то, что в этом году нам передали КПН, в рамках КПН мы по местному бюджету по налогам держимся. В то же время, видим, что у нас идет резкое снижение по ИПН и соцналогу. Это означает, нет заработной платы или она упала. Это сильно повлияло на налоговые поступления. Благодаря КПН мы прогноз по местному бюджету выполняем», - отметил аким.



