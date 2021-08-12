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Когда алматинцы смогут привиться вакциной от Sinopharm

12 Августа 2021 16:12
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Когда алматинцы смогут привиться вакциной от Sinopharm

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья города Алматы сообщили, когда китайская вакцина от Sinopharm будет доступна для горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, в Казахстан поступила вакцина Vero Cell производства фармацевтического комплекса Sinopharm. Препарат доставили из Пекина в Алматы.

«В настоящее время вакцина Vero Cell находится на складе СК-Фармации. Вакцина еще не поступила на склад управления общественного здоровья города Алматы. Как только вакцина поступит в поликлиники, население будет информировано. Предварительно, ожидается доступ граждан к данному препарату для вакцинации в середине августа»,- проинформировали в управлении.

Ранее сообщалось, что первую партию китайской вакцины Vero Сell доставили в Алматы.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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