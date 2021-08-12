Когда алматинцы смогут привиться вакциной от Sinopharm
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья города Алматы сообщили, когда китайская вакцина от Sinopharm будет доступна для горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, в Казахстан поступила вакцина Vero Cell производства фармацевтического комплекса Sinopharm. Препарат доставили из Пекина в Алматы.
«В настоящее время вакцина Vero Cell находится на складе СК-Фармации. Вакцина еще не поступила на склад управления общественного здоровья города Алматы. Как только вакцина поступит в поликлиники, население будет информировано. Предварительно, ожидается доступ граждан к данному препарату для вакцинации в середине августа»,- проинформировали в управлении.
Ранее сообщалось, что первую партию китайской вакцины Vero Сell доставили в Алматы.
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