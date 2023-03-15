Кофеин может помочь похудеть - ученые

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Проведенное исследование показало, что люди с более высоким уровнем кофеина в крови с большей вероятностью будут иметь более низкий индекс массы тела (ИМТ), а также более низкий риск развития диабета 2 типа. Было обнаружено, что поступление кофеина с энергетическими напитками или кофе помогает похудеть и предотвратить диабет 2 типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegraph.

В ходе исследования ученые использовали новый метод генетического анализа. Они изучили гены почти 10 000 человек. Как выяснилось, в частности, два гена, CYP1A2 и AHR, приводят к медленной или быстрой метаболической трансформации кофеина.

Люди с этими генами естественным образом расщепляют кофеин медленнее, а это означает, что он дольше остается в их крови на более высоком уровне.

Доктор Дипендер Гилл (Dipender Gill), клиницист из Королевского колледжа Лондона, который участвовал в исследовании, сказал, что на популяционном уровне это означает, что люди с медленным метаболизмом кофеина, с большей вероятностью будут иметь более низкий ИМТ и они имеют на 19% меньше шансов заболеть диабетом 2 типа.

Ученые считают, что вследствие исследования впервые была обнаружена прямая связь, показывающая, что кофеин снижает риск диабета и напрямую связан с потерей веса.

«По оценкам, примерно половина влияния кофеина (43%) на диабет 2 типа опосредована снижением индекса массы тела», — пишут ученые в своем исследовании, опубликованном в BMJ Medicine.

Они также призывают к проведению клинических исследований, чтобы выяснить, может ли потребление некалорийных напитков, содержащих кофеин, помочь снизить риск ожирения и диабета.

Доктор Катарина Кос (Katarina Kos), преподаватель Эксетерского университета, которая не принимала участие в исследовании, сказала: «Генетическое исследование показывает связи и потенциальную пользу для здоровья для людей с определенными генами, связанными с более быстром метаболизмом кофе как наследственной чертой и возможно лучшим обменом веществ».

Отмечается, что вследствие исследования не рекомендуется пить больше кофе.

«Самое главное, что при рассмотрении потребления кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, нужно помнить о потенциальном отрицательном воздействии избытка калорий в виде сахара и жира во многих из этих напитков. Даже вариант увеличения употребления напитков, содержащих кофеин нулевой калорийности, еще предстоит доказать».