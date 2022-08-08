8 Августа 2022 10:17

Кофе подорожал на 20% в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская (26,6%) и Атырауская области(25%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

По итогам первого полугодия в стране произвели 8,5 тыс. тонн переработанных чая и кофе — на 8,6% меньше, чем годом ранее. В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 4,5 тыс. тонн, минус 21% за год. В лидерах также Шымкент (2,6 тыс. тонн, плюс 4,3%) и Алматинская область (973 тонны, плюс 83,2%). В 2021 году объем производства чая и кофе составлял 19,6 тыс. тонн — на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

По итогам января–мая 2021 года отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 27,2%, против 30,1% годом ранее. На долю импорта пришлось 72,8%. В Казахстан завезли 17,3 тыс. тонн чая и кофе — на 5,9% меньше, чем годом ранее. На экспорт отправлено 2,3 тыс. тонн переработанных чая и кофе, минус 22,2% за год. На внутреннем рынке РК реализовали 21,4 тыс. тонн продукции — на 8% меньше, чем годом ранее.

За тот же период (январь–май 2022 года) в страну импортировали 11 тыс. тонн чая со вкусо-ароматическими добавками или без них на сумму $36 млн США. Сокращение в натуральном выражении составило 21,6%, в денежном — 28,2%. Наибольший объем импорта чая пришелся на Кению: 4,4 тыс. тонн — на 28,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил $14,6 млн США. На второй и третьей строчках оказались Индия (3,5 тыс. тонн на сумму $9,8 млн США) и Россия (1,1 тыс. тонн на сумму $7,6 млн США).

В июле текущего года кофе в РК подорожал на 19,6% за год, чай — на 16,7%. Сильнее всего рост цен на кофе ощутили жители Шымкента: сразу на 47,4%. В тройке антилидеров также оказались Акмолинская и Атырауская области: плюс 26,6% и плюс 25% соответственно. Наименьшее удорожание — на 10,1% — было зафиксировано в Северо-Казахстанской области.

Печальное первенство по росту цен на чай держат Северо-Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Шымкенте.

Кофе продолжает дорожать уже второй год подряд не только в РК, но и в мире. Дорожает также топливо. Вкупе с последствиями изменения климата это способствует общему росту цен. Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, в прошлом году из-за засухи и холода потеряла пятую часть урожая. Чем больше сокращается производство, тем ожидаемо выше цены на конечный продукт.

Фото:storge.pic2.me







