20 Июля 2022 18:07

Коэффициент смертности в РК достиг самого высокого значения с 2009 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий коэффициент смертности после долгих лет понижения в 2019 году возобновил рост, составив в 2021 году уже 9,61 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 2009 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В городской местности общий коэффициент смертности значительно превосходит показатель сельской местности. Он составил 10,33 на 1000 человек, против 8,57 на селе.

В разрезе регионов самые высокие показатели общего коэффициента смертности в 2021 году наблюдались в Северо-Казахстанской (15,58 на 1000 человек), Костанайской (14,12 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (13,82 на 1000 человек) и Павлодарской (13,79 на 1000 человек) областях.

Наименьший показатель зафиксирован в Нур-Султане столице (5,75 на 1000 человек). Следом идут Мангистауская (6,14 на 1000 человек), Туркестанская (6,63 на 1000 человек) и Кызылординская (6,96 на 1000 человек) области, а также Шымкент (6,76 на 1000 человек).

В 2021 году общий коэффициент младенческой смертности составил 8,44 на 1000 родившихся, что является самым высоким показателем за последние пять лет. При этом перекос в разрезе местности значителен: в городах показатель достиг 10,46 на 1000 родившихся, что стало самым высоким показателем с 2014 года. В сельской местности, наоборот, по официальным данным, показатель низкий - 5,55 на 1000 родившихся.