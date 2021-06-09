Коэффициент реального снижения ВВП в 2020 году назвал Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о реальном снижении ВВП в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях значительного снижения деловой активности и жестких ограничительных мер в связи с COVID-19. Реальное снижение ВВП составило 2,6%», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Это, по его словам, в основном обусловлено спадом производства услуг на 5,4% в виду введения карантинных мер.

«Вместе с тем, реальный сектор экономики показал рост на 2%. В частности, строительство - на 11,2%, информация и связь - на 8,7%, сельское хозяйство - на 5,6%, обрабатывающая промышленность - на 3,9%. Объем инвестиций в основной капитал снизился на 3,4%», - отметил министр.

«Приоритетными направлениями бюджета стали расходы на поддержку граждан и реального сектора в условиях чрезвычайного положения. Это индексация социальных выплат, снижение налогового бремени на субъекты МСБ, расходы на программы «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса», «Енбек» и другие», - заключил Е. Жамаубаев.