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Коэффициент доходности по жилищным госпрограммам хотят изменить в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
13 Октября 2021, 22:44
Коэффициент доходности по жилищным госпрограммам хотят изменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коэффициент по доходности по жилищным госпрограммам хотят изменить в Казахстане. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на площадке BaigeNews.kz Ляззат Ибрагимовой был задан вопрос касательно того, что препятствием для покупки жилья по госпрограмме «Нурлы жер» и «Шанырак 5-10-20» является установленный коэффициент 3,7 прожиточного минимума и не планируется ли изменение условий.

«Наверное, 25 лет назад, когда этот закон писался, в то время работники коммерческих компаний получали больше дохода. Но, сейчас ситуация изменилась и бюджетники, госслужащие получают более стабильный доход, может быть не такой высокий», - сказала Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, есть ограничения по степени дохода.

«То есть, если к нам приходит заемщик и говорит: «Я стою в очереди, я госслужащий, но я там уже директор департамента, у меня зарплата 500 тысяч и плюс у супруги 400 тысяч, вместе 900 тысяч, у нас один или два ребенка», то мы это делим и говорим: «Вы не проходите с точки зрения доходов. Ваши доходы позволяют вам оформить и рыночные займы» и вот этот порог был установлен в 3,7. Он действует уже более двух лет. Сейчас я рада этому фактору, мы рассматриваем возможность его увеличения до 6 прожиточных минимума», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Ранее председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, рассказала, как продвигается женская ипотека в Казахстане, а также сообщила о подробностях обсуждения правил по разрешению использования пенсионных накоплений на жилищный депозит.


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