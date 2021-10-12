Коечный фонд увеличили в инфекционных стационарах и реанимациях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области количество койко-мест в инфекционных стационарах увеличили до 1,6 тысячи, реанимационных – до 115, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, инфекционных коек стало на 400 единиц больше, реанимационных – на 20. Связано это с ростом числа инфицированных в регионе. За последние сутки прирост составил еще 122 человека. Из них только шесть относятся к категории бессимптомных носителей. Всего за сутки в регионе провели 550 ПЦР-исследований. Таким образом, каждый пятый результат анализа оказался положительным.

На утро загруженность инфекционных стационарах составляла 42%. Госпитализированы 678 пациентов с коронавирусом. В реанимации находится 51 человек. Загруженность – 44%.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались три жителя региона. Количество летальных случаев от заболевания COVID-19 достигло 240.

Если сравнивать количество инфицированных за последние три месяца, то в сентябре было заметно снижение темпов заболеваемости. За август по области зарегистрировали 4 481 случай коронавируса, за сентябрь – 2 268, за 11 дней октября – уже 1 180 случаев. Рост числа инфицированных начался в конце сентября: 27 сентября выявили 76 случаев, в последующие дни цифра только возрастала. 9-го и 10-го октября регистрировалось более 140 случаев в сутки.

Темпы вакцинации по-прежнему низкие. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили всего 394 человека, второй – 828. На утро 12 сентября, общее число получивших первый компонент вакцины составляет 244 970 человек. Полный курс вакцинации прошли 225 744 жителя региона.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что для достижения коллективного иммунитета теперь необходимо вакцинировать не менее 374 тысяч человек. Ранее речь шла о 311 тысячах.