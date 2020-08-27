Коечный фонд на случай повторной вспышки коронавируса наращивают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О готовности ко второй волне коронавируса и о содержании коечного фонда рассказали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках подготовки к новой волне эпидемии будет увеличен коечный фонд именно первого эшелона на 1 тысячу койко-мест. Общая коечная мощность составляет 5 386 койко-мест. Загруженность стационаров сегодня не превышает 10%», - сообщил в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

По его словам в сентябре, при необходимости новые инфекционные стационары уже будут готовы принять пациентов. Это инфекционная больница на 500 койко-мест на базе Центра оказания специальных социальных услуг, второй модульный быстровозводимый госпиталь на 300 коек, а также ковидные стационары на базе отелей с коечной мощностью 215 койко-мест.

«Больницы строятся и перепрофилируются согласно всем требованиям инфекционной безопасности. Стационары будут полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием. Хотел бы отметить, что работа данных больниц рассчитана не только на период вспышки эпидемии. Инфекционные стационары будут работать и в постковидный период во благо населения города»,- отметил спикер.

Тем самым 32 медицинские организации на 7 тысяч коек будут готовы к приему пациентов.

«Очень важно, чтобы наши клиники имели необходимый уровень подготовки и могли оказать качественную медицинскую помощь. Для стабилизации ситуации по количеству летальных случаев во всех ковидных клиниках предусмотрены и полностью укомплектованы реанимационные отделения. Важной вводимой мерой в повышении качества лечения ковидных пациентов являются медицинские газы. По распоряжению акима города Алматы начата реализация масштабной городской программы оснащения всех больниц первого эшелона медицинскими газами - 7 клиник. В планах города поэтапно оснастить медицинскими газами все инфекционные стационары», - сказал глава горздрава.