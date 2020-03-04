Кодекс о здоровье: кто будет отвечать за нераспространение персональных данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента при рассмотрении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения поднялась дискуссия по поводу обеспечения информационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из новелл кодекса является повсеместный переход на цифровое здравоохранение. Статьей 63 проекта кодекса предлагается предоставить право доступа к персональным медицинским данным большому кругу лиц, что не совсем приемлемо. В целях обеспечения конфиденциальности депутатами предложено определить владельцем персональных медицинских данных само физлицо. При этом доступ к этим данным будет только с согласия. Также предложено ограничить круг лиц, имеющих право доступа к сведениям пациентов, представить им доступ только в том объеме сведений, который необходим для оказания медуслуг. Готовы ли медицинские информационные системы к разграничению права доступа пользователей к сведениям пациентов? Кто будет контролировать этот процесс?» - спросила на пленарном заседании Мажилиса депутат Бакытгуль Хаменова.

Как ответил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, на сегодняшний день право доступа к персональным данные пациента имеет только лечащий врач.

«Благодаря цифровизации увеличился объем цифровой информации и есть необходимость использования таких объектов. После принятия кодекса специальным нормативным актом мы определим специальные права субъектов и будут иметь свой персональный код. Через этот код будет решаться вопрос доступа. По безопасности есть при министерстве специальный комитет, который будет отвечать за сохранность», - отметил министр.

В свою очередь, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин задал вопрос об информационной безопасности.

«Я в своем ответе имел в виду в целом, что за госинформбезопасность осуществляет комитет по информационной безопасности. Проектом кодекса действительно предусматривается ответственность всех субъектов цифрового здравоохранения за свой участок работы, в частности пользователи и разработчики медицинских информационных систем несут ответственность за сохранность персональных данных. Те данные, которые обезличенно используются для проведения статистической обработки на уровне министерства здравоохранения, там несет Министерство здравоохранения, то есть в зависимости от уровня вовлеченности, проектом кодекса четко определена ответственность. Сведения пациентов будут защищать все субъекты цифрового здравоохранения, в соответствии с проектом кодекса их ответственность закреплена», - ответил Е. Биртанов.

Н. Нигматули остался недоволен таким ответом.

«Какой госорган будет отвечать? Завтра мы увидим, что пошла утечка по сведениям пациентов, это же очень личные вещи. Кто отвечает? Какой госорган? Конкретный вопрос был. До второго чтения я попрошу членов рабочей группы, вопрос возьмите на контроль, давайте отдельно обсудим. Это очень важный вопрос, которой беспокоит граждан. Надо четко сказать, что доступ будет ограничен к информации. На рабочей группе внимательно этот вопрос еще раз рассмотрите», - заключил спикер Мажилиса.