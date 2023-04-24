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Škoda Transportation  планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
24 Апреля 2023, 13:26
Škoda Transportation  планирует реализовать крупные проекты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чешские компании проявляют заинтересованность в реализации проектов в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Очень крупный чешский интерпрайз заинтересован в расширении своего бизнеса в Казахстане. Один из них это Škoda Transportation, которая планирует реализовать крупные проекты в транспортной сфере», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что также устанавливается сотрудничество с такими компаниями как «Траско», которые могут задать новый импульс нашему сотрудничеству в гипериндустриализированных сферах.

Кроме того, чешская группа в военно-промышленном комплексе также будет содействовать передаче знаний в этом секторе.

«Запускаемые проекты доказывают хороший инвестиционный климат в Казахстане», - добавил Алихан Смаилов.


Правительство РК   Экономика   Чехия  
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