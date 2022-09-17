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    18:10, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Код столичного аэропорта NQZ менять не будут – Мининдустрии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что вопрос о переименовании кода аэропорта не стоит в данный момент, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Код столичного аэропорта NQZ остается. Вопрос о переименовании не стоит в данный момент», - сообщили в пресс-службе министерства.

    Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до 8 лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.


    Теги:
    МИИР РК Авиация Аэропорт Астана Главная для BELTA для mail.ru
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