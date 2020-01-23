Код аэропорта Нурсултан Назарбаев сменят в апреле - КГА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся 2-й круглый стол руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии (ЦА), включая Air Astana, QAZAQ Air и SCAT (Казахстан), AviaTraffic (Кыргызстан), Somon Air (Таджикистан) и AZAL (Азербайджан), а также представителей ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

Участники обсудили перспективы развития авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой базы Европейского Союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о пассажирах API-PNR.

В ходе круглого стола казахстанские авиационные власти презентовали впервые внедренный в странах СНГ новый подход по регулированию отрасли с созданием АО «Авиационная администрация Казахстана», которой представители ИАТА и авиационные эксперты дали положительную оценку, отметив, что Казахстан первый среди государств Средней Азии реализует такой подход. Также участники заседания отметили внедрение режима «Открытого неба» в основных аэропортах Казахстана в качестве положительного момента в развитии гражданской авиации Центральной Азии.

«В рамках круглого стола была проведена встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК с региональным руководителем ИАТА Раймондсом Грунтисом, на которой было получено подтверждение, что смена кода аэропорта Нурсултан Назарбаев произойдёт в апреле 2020 года. В настоящее время проводятся соответствующие процедуры», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

В ходе круглого стола авиакомпании сделали акцент на том, что безопасность является важнейшим приоритетом для авиационного сообщества и для достижения наивысшего уровня безопасности необходимы совместные усилия. В частности, аудит IOSA является важной программой, обеспечивающей более высокие стандарты безопасности для авиакомпаний, и регулирующие органы должны рассматривать аудит как важную программу для повышения уровня безопасности полетов. Авиакомпании выступают за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах. С этой целью предлагается внедрить правила, поощряющие эффективную конкуренцию в аэропортах благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок поставщиков авиатоплива для поставок и продажи авиатоплива авиакомпаниям в аэропортах. Открытый доступ усилит свободную и честную конкуренцию, что, в свою очередь, приведет к снижению цен и повышению уровня обслуживания.

«Кроме того, рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества между авиационным сообществом и властями Европейского Союза, что позволит улучшить коммуникацию и достигать общих целей в авиации, используя лучшие практики и знания. Усиление взаимодействия с широким кругом авиационных заинтересованных сторон, включая авиакомпании, аэропорты, правительства и его агентства, а также международные организации, привносит дополнительную ценность для всех вовлеченных сторон», - отметили в КГА.