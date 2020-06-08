Код аэропорта Нур-Султана официально изменен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 8 июня 2020 года Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев официально сменил трехбуквенный код с TSE на NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В пресс-службе ведомства сообщили, с 2014 года Казахстаном велась активная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта Нур-Султана, присваиваемый Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

«Несмотря на принципы ИАТА по присваиванию кода аэропортам по всему миру единожды и на постоянной основе, казахстанской стороне удалось достичь положительных результатов в данном направлении. Совместно с представителями ИАТА было принято решение внести изменение в подходы ИАТА по присваиванию и изменению кодов аэропортов», - отметили в ведомстве.

Изменения были поддержаны 14 октября 2019 года в Варшаве (Польша) на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА.

Ранее в Комитете гражданской авиации сообщали, что код аэропорта Нур-Султана изменен, и официально будет применяться с 8 июня 2020 года.



