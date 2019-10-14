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Код аэропорта Нур-Султана изменят: ИАТА одобрила поправки

14 Октября 2019 19:03
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Код аэропорта Нур-Султана изменят: ИАТА одобрила поправки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ИАТА одобрила поправки КГА по изменению кода аэропорта города Нур-Султан. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в Варшаве на конференции «IATA Global Airport and Passenger Simposium» при участии казахстанской делегации во главе с председателем Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгатом Ластаевым в составе представителей авиакомпаний «ЭйрАстана» и «Скат» был одобрен пакет изменений иницированный Казахстаном в Резолюцию 763 IATA», - говорится в сообщении КГА.

Как уточнили в ведомстве, на основании поправок код международного аэропорта города Нур-Султан будет изменен в установленные IATA процедурами и стандартами.

Отметим, что за международным аэропортом Нур-Султана закреплен трехбуквенный код TSE.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Акбота Кузекбай

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