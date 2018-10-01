Кочегар получил ожоги при взрыве котла в школе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В котельной одной из школ Сандыктауского района Акмолинской области произошел взрыв котла, пострадал кочегар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, вчера в Сандыктауском районе в находящейся рядом со школой кочегарке произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался котел, обеспечивающий подачу тепла в учебное заведение. Работающий там кочегар получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

«В школе продолжаются занятия в обычном режиме, у них есть запасной котел. Дети не пострадали», - добавили в пресс-службе ведомства.