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Кочегар получил ожоги при взрыве котла в школе в Акмолинской области

18 Октября 2018 12:12 162
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Кочегар получил ожоги при взрыве котла в школе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В котельной одной из школ Сандыктауского района Акмолинской области произошел взрыв котла, пострадал кочегар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, вчера в Сандыктауском районе в находящейся рядом со школой кочегарке произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался котел, обеспечивающий подачу тепла в учебное заведение. Работающий там кочегар получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

«В школе продолжаются занятия в обычном режиме, у них есть запасной котел. Дети не пострадали», - добавили в пресс-службе ведомства. 

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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