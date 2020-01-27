Коби Брайант и его дочь погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии
АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ - Легенда баскетбола Коби Брайант и одна из его дочерей были среди девяти человек, погибших в воскресенье утром, в результате крушения вертолета в Калабасасе, штат Калифорния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.
41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джанна Мария Оноре Брайант направлялись на тренировку в Спортивную академию Мамба в Таузанд-Окс.
По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса вызвало пожар. В результате авиакатастрофы погибли все девять человек находящихся на борту, говорится в заявлении департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Тела жертв еще не опознали.
Тони Альтобелли сообщил CNN, что его брат, тренер по бейсболу колледжа Orange Coast Джон Альтобелли, дочь Джона Алисса и жена Кери погибли в этой катастрофе. Альтобелли был бывшим помощником тренера по бейсболу в университете Хьюстона.
Кристина Маузер, помощница женского тренера по баскетболу в школе Harbor Day School в Корона-дель-Мар, штат Калифорния, также погибла.
«Мои дети и я опустошены. Мы потеряли нашу прекрасную жену и маму сегодня в результате крушения вертолета», - написал он е е муж Мэтт Маузер на своей странице в Facebook.
Капитан департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Тони Имбренда сказал, что у него нет информации о том, передавал ли вертолет Sikorsky S-76B сигнал бедствия.
Он заявил, что не знает откуда вылетел вертолет или куда он направлялся.
Отмечается, вертолет был построен в 1991 году. Он был зарегистрирован в Island Express Holding Corp.
По словам метеоролога CNN Майкла Гая, во время крушения видимость была крайне низкой, был туман и шел моросящий дождь.
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