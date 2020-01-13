Коалы могут попасть в список находящихся под угрозой исчезновения животных

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Коалы могут вскоре быть включены в список исчезающих животных в некоторых частях Австралии в результате лесного пожара. Об этом заявила министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Примерно 30 процентов мест обитания коал выгорели на территории северного штата Новый Южный Уэльс.

В понедельник Сьюзан Лей сообщила о выделении 50 миллионов австралийских долларов для поддержки дикой природы.

Профессор экологии Сиднейского университета Крис Дикман пересмотрел оценку количества животных, погибших в результате лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, с 480 до 800 миллионов, в результате чего потери животного мира достигли более миллиарда по всей стране.

Поскольку численность популяции все еще подсчитывается, ученые считают, что 30% среды обитания коал было утрачено в северной части штата Новый Южный Уэльс из-за пожаров.

Сьюзан Лей и казначей Джош Фриденберг отметили, что до 25 миллионов долларов из фонда Содружества пойдут на финансирование работы защитников дикой природы, больниц и зоопарков.