Ко дню рождения Жамбыла Жабаева в Таразе готовится к открытию музей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как будет развиваться Тараз – какие появятся новые объекты, как использовать построенные историко-культурные комплексы – обсуждалось на заседании градостроительного совета под председательством акима области Аскара Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, что в конце минувшего года Жамбылская область отметила 80-летний юбилей вводом в строй ряда объектов туризма, истории и культуры. Историко-туристический центр «Шахристан» распахнул свои двери для жителей города и туристов. В комплекс входит несколько отдельно стоящих зданий и объектов - центры ремесленников, «Тараз-Туризм», «Руханият и историковедение», художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, амфитеатр и пешеходный Арбат.

Говоря о планах по дальнейшему строительству крупных архитектурных сооружений и обустройству инфраструктуры областного центра, глава региона Аскар Мырзахметов, лично курировавший строительство, подчеркнул необходимость эффективного и целевого использования историко-культурных объектов, открытых к 80-летнему юбилею области.

В ходе совещания был проанализирован план работы на текущий год и штатное расписание таких объектов, как центр «Руханият және тарихтану», областной историко-краеведческий музей, художественная галерея, центр народных ремесел и выставочный павильон. Глава региона акцентировал внимание на целевом использовании и максимальной загруженности этих объектов, значимости проводимых в них мероприятий для духовного и творческого развития жамбылцев.

Центр «Руханият және тарихтану» должен планомерно заниматься сбором, изучением, систематизацией и пропагандой духовных ценностей народа, что будет иметь воспитательный эффект для молодежи. Историю родного края нужно изучать не от случая к случаю, а системно и целенаправленно. Планируется, что в Таразском государственном университете имени М. Х. Дулати откроется факультет археологии. Необходимо формировать базу исторических артефактов, регулярно ее пополнять, подключив к этому процессу все районы области. После переезда историко-краеведческого музея в новое здание его уже посетили более 89 тысяч человек. Центр развития народных ремесел уже доказал свою необходимость - к сегодняшнему дню реализованы все выставленные там изделия, отметил глава региона.

На совещании аким области Аскар Мырзахметов поручил ответственным лицам ускорить подготовительные работы, чтобы открыть музей Жамбыла Жабаева не позднее 28 февраля, то есть ко дню рождения великого акына.

Что касается планов на текущий год, то в Таразе предстоит дальнейшее строительство 15-го микрорайона, там появятся новые социальные и культурные объекты - Дворцы торжеств, бракосочетаний, школьников, легкоатлетический манеж и другие здания. Рассматриваются также проекты благоустройства Центрального парка, Майской рощи, создания зон отдыха вдоль реки Талас, зеленого пояса вокруг областного центра.

По реализации второго этапа строительных работ на территории историко-культурных комплексов «Тектурмас» и «Древний Тараз», глава региона Аскар Мырзахметов дал конкретные поручения ответственным лицам, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.