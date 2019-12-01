Ко Дню Первого Президента в Атырау прошло торжественное мероприятие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничный вечер открыл глава региона Нурлан Ногаев, сделавший обзор политического и трудового пути Елбасы Нурсултана Назарбаева.





«Сегодняшний праздник – выражение уважения народа к своему Лидеру, признание его заслуг… Летопись независимости Казахстана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича. Достижения нашего государства, находящегося в преддверии своего тридцатилетия, - это результат упорного труда всех казахстанцев и созидательной политики Елбасы. Мы все свидетели того, каких успехов добилась наша суверенная страна, которая превратилась в мощное государство. В этот знаменательный день желаем всем вам крепкого здоровья, огромных успехов», – сказал Нурлан Ногаев.





Также в ходе праздничного мероприятия жители области, вносящие заметный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены Благодарственными письмами акима области.



