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Ко Дню Первого Президента в Атырау прошло торжественное мероприятие
1 Декабря 2019 04:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Праздничный вечер открыл глава региона Нурлан Ногаев, сделавший обзор политического и трудового пути Елбасы Нурсултана Назарбаева.
«Сегодняшний праздник – выражение уважения народа к своему Лидеру, признание его заслуг… Летопись независимости Казахстана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича. Достижения нашего государства, находящегося в преддверии своего тридцатилетия, - это результат упорного труда всех казахстанцев и созидательной политики Елбасы. Мы все свидетели того, каких успехов добилась наша суверенная страна, которая превратилась в мощное государство. В этот знаменательный день желаем всем вам крепкого здоровья, огромных успехов», – сказал Нурлан Ногаев.
Также в ходе праздничного мероприятия жители области, вносящие заметный вклад в социально-экономическое развитие региона, были награждены Благодарственными письмами акима области.
Ключевые слова: Атырауская область, Дата, Первый Президент - Елбасы,
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