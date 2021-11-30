Ко дню Первого Президента наградили лучших актюбинских полицейских

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Медалями, званиями и благодарственными письмами наградили лучших актюбинских полицейских ко дню Первого Президента. Торжественное мероприятие прошло в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День Первого Президента является всенародным праздником, имеющим большое историческое значение. В этот день хотел бы поздравить весь личный состав Департамента полиции. Также каждый из нас должен внести посильный вклад в укрепление и развитие нашего государства», – отметил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев.

Затем за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с праздником Дня Первого Президента РК приказом министра внутренних дел присвоено специальное звание полковника полиции Кажымукану Шалтакову. На ступень выше присвоено специальное звание подполковника полиции Асель Кабакановой и майора полиции - Торебаю Оспанову.

Четверо сотрудников награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» и восемь сотрудников - нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени. Кроме того, почетной грамотой награжден один сотрудник, восемь сотрудников поощрены грамотой МВД РК и десять сотрудников - благодарственными письмами МВД РК.

Помимо этого, десятерым сотрудникам объявлена благодарность. Приказом ДП Актюбинской области поощрено 136 сотрудников.



