Ко Дню Независимости наградили отличившихся сотрудников столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День Независимости Республики Казахстан единственный в государстве праздник, объявленный национальным, поскольку Независимость – это главное бесценное достояние нашего народа, которое не только объединяет всех казахстанцев, но и символизирует духовную связь поколений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султан.

Сегодня, строго соблюдая карантинные меры, начальник Департамента полиции города Нур-Султан генерал-майор Е. Саденов поздравил с праздником ветеранов органов внутренних дел и сотрудников столичной полиции.

Приказом Министра внутренних дел РК за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе и в связи с 30-летием Независимости наиболее отличившимся в службе полицейским были вручены медали, грамоты и благодарственные письма.

«Наша столица является символом независимости и непрерывного развития страны. На нас возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в главном городе страны - Нур-Султане. За годы независимости столичные стражи порядка совершили немало героических поступков, проявляя мужество и отвагу, рискуя не только здоровьем, но и жизнью ради покоя наших граждан», - сказал Е. Саденов, выступая с поздравительной речью.

Медалью «Құқық тәртібің қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены старший сержант полиции Взвода конвойной службы ДП г. Нур-Султана Ербол Калаков, старший лейтенант полиции инспектор Полка патрульной полиции Ардан Рысбеков. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени награжден старший сержант полиции Управления тылового обеспечения Нуритден Алиев, старшина полиции УП района «Алматы» Нурлыбай Сагындыков. Грамотой МВД старший сержант полиции Приемника-распределителя Мамадияр Тастаев, старший лейтенант полиции Управления местной полицейской службы Нурсултан Рымбаев.

Наряду с этим Приказом начальника Департамента полиции г. Нур-Султана были награждены ветераны органов внутренних дел и отличившиеся сотрудники столичной полиции.