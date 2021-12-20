Ко Дню Независимости более 20 актюбинцев в Актобе стали счастливыми новоселами

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К празднику ключи от новых квартир в микрорайоне Батыс-2 получил 21 сотрудник Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В числе счастливчиков представители дефицитных профессий, молодые производственники и высококвалифицированные специалисты. Впервые АО «ТНК «Казхром» вручило заводчанам квартиры в уже построенных домах от частных застройщиков.

У инженера-конструктора завода Куандыка Утеулиева четверо детей. Он вошел в число новоселов, как отец многодетной семьи. В Актобе приехал с Приаралья, но собственное жилье смог получить здесь только благодаря работе в компании.

«До этого отработал 30 лет в железнодорожной сфере. Был и слесарем, и мастером, и бригадиром. Переехал с Аральского района и устроился на завод в 2014 году, так как здесь меня привлекала стабильная заработная плата. Сразу подал заявку на приобретение жилья. И сегодня мне вручили ключи от 2-х комнатной квартиры. Я очень рад. Особенно мои младшие дочери очень счастливы от такого подарка ко Дню Независимости», - говорит К.Утеулиев.

«Создание комфортных условий проживания наших сотрудников и развитие инфраструктуры неотъемлемая часть социальной политики ERG. Очередное вручение квартир по жилищной программе ERG прошло в необычном формате – вместо строительства дома мы приобрели жилье у местных проверенных застройщиков, которое на выгодных условиях получат наши заводчане» , – отметил директор Актюбинского завода ферросплавов Жалгас Мусабеков.

Сотрудники Актюбинского завода ферросплавов получили квартиры по льготной программе кредитования, разработанной АО «Отбасы банк» специально для ERG, без первоначального взноса, в аренду с правом последующего выкупа под низкую процентную ставку сроком до 20 лет. По условиям сотрудник в течении пяти лет копит на депозите Отбасы Банка сумму равную 30% от стоимости квартиры, после – кредитуется на остальные 70%. Далее согласно графику погашения производит ежемесячные платежи под низкие ставки – от 7% до 3,5%.