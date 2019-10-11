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Ко Дню людей с особыми потребностями в Атырау выделят 170 млн  тенге

11 Октября 2019 06:10
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Ко Дню людей с особыми потребностями в Атырау выделят 170 млн  тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню людей с особыми потребностями в Атырау выделят 170 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Второе воскресенье октября каждый год в регионе проводятся благотворительные акции ко Дня людей с особыми потребностями. В этот день всем людям старше 18 лет и относящимся категории инвалидов, будет выплачено 20 000 тенге», - сообщила руководитель Атырауского городского отдела занятости и социальных программ Нурлы Хабиева.

В городе насчитывается 8500 инвалидов старше 18 лет.

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Ключевые слова: Атырауская область, Социальная поддержка,
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Автор:

А. Соколов

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