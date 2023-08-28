Ко Дню Конституции РК в Анкаре провели футбольный турнир

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошел турнир по футболу среди посольств разных стран, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



В организованном Посольством Казахстана в Турции футбольном состязании приняли участие команды дипломатических миссий Омана, Бангладеш, Китая, Турции и Таджикистана.

Праздничное мероприятие началось со слов приветствий и поздравлений Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в ТР Еркебулана Сапиева и капитанов футбольных сборных иностранных диппредставительств. После чего с помощью жеребьевки были определены пары противоборствующих команд.

Футбольный турнир был организован согласно международным правилам мини-футбола. При этом каждый сыгранный матч судили профессиональные рефери из футбольной федерации Турции.

На поле чуывствовался шквал эмоций, присутствовал настоящий дух соперничества. Каждая игра по-своему была красочная и полна интересных моментов. Во время игры было видно, что сборные иностранных дипмиссий искренне желали одержать победу в турнире, так как разыгрывались три кубка, медали и грамоты.

По словам китайских дипломатов, им очень понравилось футбольное поле, и они очень рады, что казахстанское Посольство организовало дружеский турнир.

«Если бы у нас в посольстве было футбольное поле, то мы сегодня выступили гораздо лучше. Мы не тренировались и у нас не было сыгранности среди игроков. Нам очень понравилось футбольное поле, с удовольствием бы играли у Вас», - говорят работники посольства КНР.

В то же время дипломаты из посольства Таджикистана поздравили Казахстан и братский народ в целом со знаменательной датой. Они также были воодушевлены игрой в футбол, что выражалось в упорной борьбе за призовые места.

«От лица Таджикистана поздравляем Казахстан с Днем Конституции! Желаем стране благополучия и процветания! Недавно наш президент был в Казахстане с рабочим визитом. Мы рады, что двусторонние отношения между двумя государствами развиваются в положительном ключе», - отмечают таджикские дипломаты.

К слову, у команды Таджикистана были очень активные болельщики. Жены и дети дипломатов сильно поддерживали и болели за своих игроков. Среди зрителей громче всех было слышно их эмоции. Одновременно поддержать других футболистов пришли болельщики из каждого диппредставительства. Чувство соперничество было высоким, поэтому не обошлось без малозначительных травм и желтых карточек.

Празднование Дня Конституции Казахстана продолжилось вкусными угощениями. Накрытый дастархан порадовал гостей пловом, баурсаками, различными салатами, прохладительными напитками и изобилием казахских сладостей.

Руководитель казахстанской дипмиссии Е.Сапиев поблагодарил команды за активный соревновательный дух и наградил участников грамотами, медалями и памятными кубками.

Третье место в турнире и бронзовый кубок с медалями получила сборная Министерства иностранных дел Турции. Второе место с серебряным кубком и медалями в упорной борьбе удержала команда посольства Оман.

Волею судьбы победителями футбольного турнира стала сборная Посольства Казахстана. В финале с командой Омана они с уверенным разрывом в счете одержали победу и получили золотой кубок с медалями.

Наряду с этим, в рамках соревнований были определены лучшие игроки по следующим номинациям: лучший вратарь и лучший нападающий. Почетные грамоты за судейство в дружеском турнире и оказание медицинской помощи получили рефери и врач.

Работники внешнеполитических ведомств говорят, что празднование Дня Конституции Казахстана проведением спортивного мероприятия среди сотрудников посольств, в частности футбольного турнира среди дипломатов, была хорошей идеей. В перспективе планируется проводить подобные мероприятия на постоянной основе.

В завершении встречи участники сделали общее фото на память, пожелали друг другу успехов и договорились в будущем почаще проводить футбольные турниры.