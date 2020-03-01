Ко Дню благодарности в Семее прошел большой праздничный концерт
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в День благодарности прошел большой праздничный концерт «Алғысымыз шексіз!», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня отмечаем День благодарности! Это день признательности Великой степи, которая приняла тысячи и тысячи людей. Это дань уважения семьям, которые разделили тепло и кров. Это день благодарности очагу, который согрел в те лютые морозы наши души и сердца», - сказал, открывая праздничное мероприятие, заместитель акима города Семей Айдар Садырбаев.
В ходе концерта прозвучали как народные, так современные произведения, все они были посвящены дружбе, миру и согласие в нашей стране.
Директор городского Дома дружбы Надежда Шарова отметила, что в Семее всю эту неделю проходили мероприятия в честь Дня благодарности. Среди них и конференция, которая состоялась под лозунгом «Один народ, одна страна, одна судьба».
«На конференции выступили горожане, которые пережили депортацию.Среди них и Иван Иванович Бельгер. Человек, переживший ужас депортации, с благодарностью вспоминал, как когда-то в степи их приютила казашка, то, как она испекла лепешку, поделив ее поровну на каждого. Его воспоминая взяли нас всех за душу», - рассказала Н.Шарова.
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